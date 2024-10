Amici 24, Laura Valente a Vybes: "Non dovresti sorridere sempre quando canti, altrimenti sembri Joker" (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi, nel daytime di Amici 24, Laura Valente è tornata per una preziosa lezione con gli allievi del talent e non ha risparmiato consigli e critiche. Ecco cosa è successo! Comingsoon.it - Amici 24, Laura Valente a Vybes: "Non dovresti sorridere sempre quando canti, altrimenti sembri Joker" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi, nel daytime di24,è tornata per una preziosa lezione con gli allievi del talent e non ha risparmiato consigli e critiche. Ecco cosa è successo!

“Perché è finita la nostra amicizia”. Laura Freddi vuota il sacco su Sonia Bruganelli - . Lei sta facendo la giurata concorrente perché lei forse avrebbe voluto fare quel ruolo restando nella sua comfort zone”. Si è anche concentrata sul percorso di Sonia a Ballando: “Non l’ho umiliata, come ha scritto qualche sito, in questo momento lei potrebbe migliorare”. Nuova bufera su Sonia Bruganelli, parla il collega di Paolo Bonolis Laura Freddi spiega perché lei e Sonia Bruganelli ... (Caffeinamagazine.it)

Sonia Bruganelli - parla Laura Freddi : “La nostra amicizia non è andata avanti” - “Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Laura ha voluto chiarire che in passato lei e la Bruganelli hanno cercato di “smentire alcune dicerie che circolavano in quel tempo ma parliamo di preistoria”. (Dilei.it)

Kumo - ex ballerino di Amici - sarà in tour con Mahmood e Laura Pausini - Kumo, ex ballerino di Amici 23, ha annunciato la propria partecipazione ai tour di Mahmood e di Laura Pausini L'articolo Kumo, ex ballerino di Amici, sarà in tour con Mahmood e Laura Pausini proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)