Alberto Rossi, morto a 20 anni in un incidente in scooter: "Alzeremo tanti calici di birra per te" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Perdiamo, a soli 20 anni, un amico, un fratello, un figlio, un grande uomo". Inizia così il toccante ricordo che gli atleti de "I magnifici" - squadra amatoriale di pallanuoto che ha la sua casa nella piscina della canottieri Olona - ha voluto dedicare ad Alberto Rossi, il portiere morto sabato Milanotoday.it - Alberto Rossi, morto a 20 anni in un incidente in scooter: "Alzeremo tanti calici di birra per te" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Perdiamo, a soli 20, un amico, un fratello, un figlio, un grande uomo". Inizia così il toccante ricordo che gli atleti de "I magnifici" - squadra amatoriale di pallanuoto che ha la sua casa nella piscina della canottieri Olona - ha voluto dedicare ad, il portieresabato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colpito da ictus a 101 anni : Alberto salvato in un’ora - È la storia di Alberto, 101 anni compiuti, che qualche giorno fa è stato colpito da un malore improvviso, un ictus ischemico, mentre pranzava a casa con la moglie novantatreenne. Poi il ricovero nella Stroke Unit della Neurologia. Cremona, 16 ottobre 2024 – Sessanta minuti che salvano la vita. Alberto, nonostante l’età, prima dell’evento acuto era autonomo e in buona salute, il suo quadro ... (Ilgiorno.it)

Laurea honoris causa Alberto Angela - Cannizzaro : "Ottimo modo per porre il Mediterraneo al centro del dibattito" - "Sembra di avere davanti a sé un pifferaio magico, che incanta col suono delle sue parole, dal vivo ancor di più che in televisione. È stato davvero un piacere conoscere ed ascoltare di persona Alberto Angela. Meritatissima la laurea honoris causa in Scienze forestali ed ambientali conferita... (Reggiotoday.it)

Lupo Alberto compie 50 anni - Gigaciao festeggia con una raccolta - Da domani oltre 30 storie in un unico volume per celebrare l’iconico lupo azzurro Lupo Alberto spegne 50 candeline e Gigaciao, la casa editrice indipendente creata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, è pronta a festeggiarlo in grande stile con tutti i suoi lettori, grandi e piccoli, grazie a un volume unico. (Sbircialanotizia.it)