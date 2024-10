Alan Friedman: “Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle. Perderò io, lei ha più follower” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alan Freidman è intervenuto nella trasmissione radiofonica di Serena Bortone, commentando la sua esperienza a Ballando con le stelle e il suo futuro dopo lo spareggio con Sonia Bruganelli. Fanpage.it - Alan Friedman: “Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle. Perderò io, lei ha più follower” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Freidman è intervenuto nella trasmissione radiofonica di Serena Bortone, commentando la sua esperienza a Ballando con le stelle e il suo futuro dopo lo spareggio con Sonia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alan Friedman : “L’altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle” - Alan Friedman sta dimostrando a Ballando con le Stelle di non mandarle a dire. Le prime 5 persone a votare per noi verremo a cena a casa vostra. Selvaggia Lucarelli alla prima puntata gli aveva dato simpaticamente del “paracu*o” e non sembra esserci andata troppo lontano. Sul finale di trasmissione, però, si è appellato così al pubblico: Votate me e non per Sonia che non è simpatica. (Davidemaggio.it)

Alan Friedman risponde a Ossini : “Balla come un trattore che vuole fare l’amore” - Con il suo solito humor ha così risposto per le rime a Massimiliano Ossini, che aveva contestato la giuria per i voti sostenendo di ballare “cento volte meglio” di lui. Bruganelli e Ossini, per differenti ragioni, sono avvisati. Ai microfoni dell’ex conduttrice di Rai 1 ha poi parlato anche degli altri suoi compagni di Ballando, a cominciare da Sonia Bruganelli, con cui se la vedrà sabato ... (Davidemaggio.it)

Ballando con le stelle 2024 - Alan Friedman e Sonia Bruganelli allo spareggio : la classifica della terza puntata - Nessun eliminato nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Pasquale La Rocca. Due concorrenti allo spareggio: Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Il verdetto la prossima settimana.Continua a leggere . (Fanpage.it)