Al via il progetto per tre nuovi asili nido, semaforo verde dalla giunta comunale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Diventano quattro i nuovi asili nido programmati dall’Amministrazione, grazie a tre nuove delibere approvate dalla giunta comunale nell’ultima seduta che si aggiungono alla decisione relativa all’asilo di Pellaro della scorsa settimana".E' quanto annuncia l’assessore ai lavori pubblici Reggiotoday.it - Al via il progetto per tre nuovi asili nido, semaforo verde dalla giunta comunale Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Diventano quattro iprogrammati dall’Amministrazione, grazie a tre nuove delibere approvatenell’ultima seduta che si aggiungono alla decisione relativa all’asilo di Pellaro della scorsa settimana".E' quanto annuncia l’assessore ai lavori pubblici

