Aiuto c' è un orso nelle vicinanze | serie di chiamate al 112 ma è un falso allarme

Sono diverse le persone che, nelle ultime settimane, hanno segnalato agli operatori del 112 la presenza di orsi nei boschi, dopo aver sentito quello che a tutti gli effetti sembrava il loro ruggito. Si è trattato, tuttavia, di un falso allarme.

''Aiuto - è precipitato nel lago con il parapendio'' : ma è un falso allarme - Per ulteriore sicurezza, i soccorritori hanno comunque perlustrato il lago in lungo e il largo per escludere effettivamente che ci fosse qualcuno in difficoltà in acqua. Via terra sono interventi invece i volontari della Croce rossa di Valmadrera. Pescate (Lecco), 8 settembre 2024 - “Aiuto, è precipitato con il parapendio nel lago”. (Ilgiorno.it)

“Aiuto - vuole suicidarsi”; sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco - ma è un falso allarme - In effetti, poco prima dell’arrivo dei soccorsi sul posto era in atto una violenta lite familiare, ma non al punto da dover richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, questo pomeriggio alla periferia di Sezze. È stato un cittadino fine troppo zelante a chiamare il numero unico per le emergenze, il 112, segnalando che una persona eera in ... (Dayitalianews.com)