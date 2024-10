WWE: Ecco chi sfiderà Shinsuke Nakamura in NOAH (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è arrivata ieri, un po’ a sorpresa: Shinsuke Nakamura tornerà a lottare in Giappone per la Pro Wrestling NOAH l’1 gennaio 2025, in occasione dell’evento The New Year. Un annuncio inaspettato che però si inserisce nella serie di collaborazioni tra la federazione di Stanford e altre sigle in giro per il mondo. Ma chi sarà a sfidare il Re del Strong Style al Nippon Budokan? Sul ring un ex atleta UFC Come annunciato da NOAH, Nakamura si troverà di fronte un atleta mai affrontato prima. Si tratta di Ulka Sasaki ed è un profilo molto interessante: nonostante i 35 anni di età, è salito su un ring di wrestling per la prima volta solo un anno fa, debuttando a ottobre 2023 proprio in NOAH. Alle spalle, però, ha una lunga carriera nelle arti marziali, e in particolare in UFC, dove ha combattuto dal 2014 al 2018, e in Rizin, federazione giapponese di MMA. Zonawrestling.net - WWE: Ecco chi sfiderà Shinsuke Nakamura in NOAH Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è arrivata ieri, un po’ a sorpresa:tornerà a lottare in Giappone per la Pro Wrestlingl’1 gennaio 2025, in occasione dell’evento The New Year. Un annuncio inaspettato che però si inserisce nella serie di collaborazioni tra la federazione di Stanford e altre sigle in giro per il mondo. Ma chi sarà a sfidare il Re del Strong Style al Nippon Budokan? Sul ring un ex atleta UFC Come annunciato dasi troverà di fronte un atleta mai affrontato prima. Si tratta di Ulka Sasaki ed è un profilo molto interessante: nonostante i 35 anni di età, è salito su un ring di wrestling per la prima volta solo un anno fa, debuttando a ottobre 2023 proprio in. Alle spalle, però, ha una lunga carriera nelle arti marziali, e in particolare in UFC, dove ha combattuto dal 2014 al 2018, e in Rizin, federazione giapponese di MMA.

