Violenza sessuale in Svezia i media | Mbappé è indagato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Parigi, 15 ottobre 2024 – “Stupro”: è questa l’accusa per Kylian, che – stando al quotidiano Expressen – sarebbeinper reati commessi lo scorso giovedì sera nel centro di Stoccolma, mentre la nazionale francese era impegnata in una partita per la Nations League. Un altro giornale svedese, Aftonbladet, aveva reso noto che una donna aveva denunciato di essere stata violentata nell'hotel in cui risiedeva il centravanti del Real Madrid, ex Psg, senza precisare se lo stesso fosse personalmente. "Questa notizia non è buona per la nostra nazionale", ha commentato il ct francese, Didier Deschamps. Mentre martedì mattina la procuratrice di Stoccolma ha confermato l'esistenza di un'inchiesta per stupro ma senza citare il nome del giocatore, a differenza dell'Expressen, che cita propriocome accusato.