Unifil, 40 nazioni condannano attacchi (Di martedì 15 ottobre 2024) 0.56 Quaranta nazioni che contribuiscono alla forza di pace delle nazioni Unite in Libano "condannano fermamente i recenti attacchi" contro le forze di pace "Tali azioni devono cessare immediatamente", si legge nella dichiarazione congiunta, pubblicata su X e firmata da nazioni tra cui i principali contributori Indonesia, Italia e India. Almeno 5 peacekeepers sono stati feriti dal fuoco israeliano nelle ultime 48 ore, mentre Israele combatte in Libano contro Hezbollah, considerato da Usa e Ue ma non solo, un gruppo terrorista. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 0.56 Quarantache contribuiscono alla forza di pace delleUnite in Libano "fermamente i recenti" contro le forze di pace "Tali azioni devono cessare immediatamente", si legge nella dichiarazione congiunta, pubblicata su X e firmata datra cui i principali contributori Indonesia, Italia e India. Almeno 5 peacekeepers sono stati feriti dal fuoco israeliano nelle ultime 48 ore, mentre Israele combatte in Libano contro Hezbollah, considerato da Usa e Ue ma non solo, un gruppo terrorista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente - Papa : “Siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite” - “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”. . Bergoglio ha anche dedicato un pensiero alla popolazione ucraina e a quella di Haiti. “Chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite“, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. (Lapresse.it)

Medioriente - Papa : “Siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite” - Ennesimo appello di Papa Francesco per il conflitto in corso in Medioriente. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”. (Lapresse.it)

Medioriente : Papa - siano rispettate forze pace delle Nazioni Unite - Milano, 13 ott. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. Così Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. (LaPresse) – “Chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite”. (Lapresse.it)