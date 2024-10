Ilrestodelcarlino.it - Under 18 al sesto successo di fila

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sesta vittoria di, in sei giornate, per l’18 di Lantignotti, a punteggio pieno, che ha superato l’Hellas Verona 2-0 con le reti di Bertaccini e Davide Zamagni. Di seguito il tabellino della gara. Cesena: Fontana, Brisku (31’st Antoniacci), Ridolfi (37’st Omokaro), Zamagni T., Bertaccini (31’st Gori), Greco, Lantignotti (22’st Biguzzi), Zamagni D., Galvagno (22’st Sanaj), Berti (22’st Cavaliere), Amadori (37’st Liverani). All: Lantignotti. Marcatori: 17’pt Bertaccini (C), 27’pt Zamagni D. (C). La classifica: Cesena 18, Lazio 13, Empoli 11*, Torino 10, Roma 10**, Genoa 8**, Atalanta 8, Parma 8, Sassuolo 7*, Bologna 7*, Cagliari 6, Lecce 6, Inter 5*, Monza 4*, Hellas Verona 4, Sampdoria 3*, Fiorentina 2*, Milan 1*. (*una gara in meno/** due gare in meno).