"Tv Talk" riparte con Mia Ceran: un nuovo equilibrio tra tradizione e innovazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Il testimone è passato, ma lo spirito rimane. "Tv Talk", storica trasmissione di Rai 3 dedicata all'analisi del mondo televisivo, ha inaugurato una nuova era con la conduzione di Mia Ceran. Un cambio di guardia che, lungi dall'essere traumatico, si è rivelato un'occasione per rinnovare un format già solido, infondendogli nuova linfa vitale. La giornalista, già molto apprezzata dal pubblico, ha accolto con entusiasmo e responsabilità questo nuovo incarico. «Lo considero una dimostrazione di fiducia, ma sento anche l'onere di conquistare il pubblico», ha dichiarato a "TV Sorrisi e Canzoni". E lo sta facendo con particolare abilità. Nell'ultima puntata, sabato 12 ottobre, gli ascolti sono stati soddisfacenti: è stato superato abbondantemente il 7% di share.

