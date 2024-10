Ilrestodelcarlino.it - Troppe mancanze nella prevenzione delle alluvioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nei mesi scorsi sul Carlino ho letto più articoli che denunciano ledella Regione Emilia Romagna sul tema dell'alluvione che ha devastato la Romagna e in larga parte anche Bologna. Le critiche riguardavano la mancanza di invasi e diin generale. Lehanno poi colpito anche Piemonte, Liguria e Lombardia. È solo colpa del clima? Non c'è proprio nulla da fare? Cos'hanno fatto fino ad oggi le Regioni? Molte prese di posizione credo sia dettate dall'ideologia. Franco Fortunati Risponde Beppe Boni Non si può dire che la Regione Emilia Romagna sullanon abbia fatto mai nulla. Si può però affermare che certamente non ha fatto abbastanza, non è intervenuta e non ha vigilato su altri enti del settore per rendere più efficace la difesa del territorio. Il tentativo di scaricare tutte le colpe sul Governo è andato a vuoto.