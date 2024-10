Triathlon, i convocati azzurri per le World Triathlon Championship Finals di Torremolinos (Di martedì 15 ottobre 2024) Siamo pronti per vivere l’importantissimo World Triathlon Championship Finals a Torremolinos (Spagna). Ci attendono quattro giorni di gare, che prenderanno il via da giovedì 17 fino a domenica 20 ottobre. Saranno di scena le categorie Elite, Under 23, Junior e ParaTriathlon. Per l’occasione l’Italia si presenta con la delegazione Elite/Under 23 che vedrà anche il Direttore Sportivo Simone Biava, il Direttore Tecnico Julien Clonen, il Coordinatore Sviluppo Italia Andra Gabba, il Tecnico Squadra Nazionale Manuel Canuto, il Responsabile scientifico Matteo Torre e il Fisioterapista Stefano Betti. Oasport.it - Triathlon, i convocati azzurri per le World Triathlon Championship Finals di Torremolinos Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Siamo pronti per vivere l’importantissimo(Spagna). Ci attendono quattro giorni di gare, che prenderanno il via da giovedì 17 fino a domenica 20 ottobre. Saranno di scena le categorie Elite, Under 23, Junior e Para. Per l’occasione l’Italia si presenta con la delegazione Elite/Under 23 che vedrà anche il Direttore Sportivo Simone Biava, il Direttore Tecnico Julien Clonen, il Coordinatore Sviluppo Italia Andra Gabba, il Tecnico Squadra Nazionale Manuel Canuto, il Responsabile scientifico Matteo Torre e il Fisioterapista Stefano Betti.

Triathlon - la tappa di Roma della World Cup vede conferme nel comparto femminile e spunti per il futuro in quello maschile - Ottima, infatti, la prova dei giovani Euan De Nigro e Pietro Giovannini (al suo debutto nella World Cup) che, nel gruppo di testa dopo la seconda frazione di bici, hanno chiuso rispettivamente in nona e 14esima posizione. L’edizione 2024 della World Triathlon Cup che si è disputata nel corso del weekend a Roma ha visto risultati importanti per i colori azzurri. (Oasport.it)

Triathlon - Yanis Segulin vince in World Cup a Roma - brilla il giovane Euan De Nigro - Quarta posizione per il tedesco Henry Graf a 8 secondi, quinta per il neozelandese Tayler Reid a 18, sesta per lo spagnolo Genis Grau a 21 mentre è settimo lo svizzero Simon Westermann a 22. . È grande Francia nella tappa di Roma della World Triathlon Cup 2024. Chiude in ottava posizione il francese Valentin Morlec a 27 secondi dalla vetta, davanti al primo degli italiani, il giovanissimo ... (Oasport.it)

Triathlon - Yanis Segulin vince la tappa di Roma della World Cup - brilla il giovane Euan De Nigro - Gli altri italiani: chiude 14° Pietro Giovannini con il tempo di 56:30, quindi è 18° Nicola Azzano in 56:38. È grande Francia nella tappa di Roma della World Triathlon Cup 2024. Il successo, infatti, è andato al francese Yanis Segulin con il tempo complessivo di 55:34 con 3 secondi di vantaggio sull’australiano Luke Willian mentre completa il podio un altro transalpino, Baptiste Passemard a 7. (Oasport.it)