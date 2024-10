Torna a Pisa la "Festa multietnica" (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa 15 ottobre 2024- Favorire la conoscenza e lo scambio di tradizioni culturali diverse, è l'obiettivo principale della "Festa multietnica", che Torna anche quest'anno nella Parrocchia di Santo Stefano. L'iniziativa è organizzata dall’Unità Pastorale Santo Stefano S. Pio X i Passi e dal Gruppo Missioni Africa, che opera con progetti di sostegno rivolti in particolare ai villaggi più poveri dell’Etiopia e dell’Eritrea. Si inizia alle 17,30 con una tavola rotonda sul tema dei diritti umani, con la presenza del presidente Padre Vitale Vitali e di Maria Boggian, responsabile dei progetti di cooperazione, si proseguirà con un’apericena etnica alle 19,30, in cui sarà possibile assaggiare specialità di cucine quali quella eritrea, senegalese, ucraina, pakistana, marocchina, libanese, etiope e indiana. Lanazione.it - Torna a Pisa la "Festa multietnica" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024)15 ottobre 2024- Favorire la conoscenza e lo scambio di tradizioni culturali diverse, è l'obiettivo principale della "", cheanche quest'anno nella Parrocchia di Santo Stefano. L'iniziativa è organizzata dall’Unità Pastorale Santo Stefano S. Pio X i Passi e dal Gruppo Missioni Africa, che opera con progetti di sostegno rivolti in particolare ai villaggi più poveri dell’Etiopia e dell’Eritrea. Si inizia alle 17,30 con una tavola rotonda sul tema dei diritti umani, con la presenza del presidente Padre Vitale Vitali e di Maria Boggian, responsabile dei progetti di cooperazione, si proseguirà con un’apericena etnica alle 19,30, in cui sarà possibile assaggiare specialità di cucine quali quella eritrea, senegalese, ucraina, pakistana, marocchina, libanese, etiope e indiana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Natura toscana buona e sostenibile : torna il 'Terre di Pisa Food & Wine Festival' - Dal 18 al 20 ottobre in programma la 12° edizione di 'Terre di Pisa Food&Wine Festival', l’appuntamento annuale che raccoglie a Pisa i protagonisti del sapere agricolo ed enologico di un vasto territorio che esprime la natura toscana. . La '#naturatoscana buona e sostenibile' è infatti il filo. (Pisatoday.it)

Da Amsterdam ritorna a Pisa per sviluppare un progetto sulla fisica quantistica - Ludovico Lami, 34 anni, è un ex allievo del corso ordinario di Fisica, che ha frequentato dal 2009 al 2014. Dall’Università di Amsterdam, dove lavora attualmente, ha scelto la Scuola Normale Superiore per sviluppare il suo progetto di ricerca sull’entanglement quantistico, fenomeno centrale per... (Pisatoday.it)

Risultati Serie B - 8ª giornata : Pisa e Spezia tornano al successo - Sassuolo devastante | CLASSIFICA - . Risultati 8ª Giornata Serie B Venerdì 4 ottobre Ore 20:30 Sampdoria-Juve Stabia 1-2 Sabato 5 ottobre Ore 15:00 Frosinone-Carrarese 0-1 Pisa-Cesena 3-1 Sassuolo-Cittadella 6-1 Spezia-Reggiana 1-0 Domenica 6 ottobre Ore 15:00 Catanzaro-Modena Cosenza-Sudtirol Cremonese-Bari Mantova-Brescia Palermo-Salernitana Classifica Serie B Pisa 19 Spezia 16 Sassuolo 15 Juve Stabia 14 Brescia 12 Palermo ... (Calcioweb.eu)