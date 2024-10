Tirrenia: ancora un successo per il 'Triathlon Sprint Silver Rank' (Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre è stata una grande giornata di sport per la città di Pisa. In mattinata la mezza maratona e la 10 km e nel pomeriggio una gara nazionale di Triathlon Sprint a Tirrenia, organizzata da Phisio Sport Lab ASD a cui hanno partecipato 230 atleti provenienti prevalentemente dal Pisatoday.it - Tirrenia: ancora un successo per il 'Triathlon Sprint Silver Rank' Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre è stata una grande giornata di sport per la città di Pisa. In mattinata la mezza maratona e la 10 km e nel pomeriggio una gara nazionale di, organizzata da Phisio Sport Lab ASD a cui hanno partecipato 230 atleti provenienti prevalentemente dal

Domenica a Tirrenia il Triathlon Sprint Silver Rank - 00 del 12 ottobre alle ore 15. È disposto l’obbligo su via degli Ontani di proseguire a diritto anche nel tratto compreso tra via dei Glicini e via San Guido. Gulliver) e l’inizio di piazza Belvedere. Per consentire lo svolgersi della competizione il Comune di Pisa ha disposto i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta nelle località di Tirrenia e Marina di Pisa: Dalle ore 09. (Lanazione.it)