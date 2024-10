Tiro a segno, Maldini dopo il 3° posto alle Finali di Nuova Delhi: “È l’anno più importante della mia carriera” (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Italia recita ancora un ruolo da protagonista nel Tiro a segno. Oggi, martedì 15 ottobre, in occasione della prima giornata delle Finali di Coppa del Mondo Federico Nilo Maldini ha conquistato la terza posizione nella pistola 10 m ad aria compressa, piazzandosi davanti a Paolo Monna, quarto classificato. Un risultato dalla grande valenza quello del tiratore azzurro che ha chiuso così la stagione con un altro piazzamento sul podio dopo il grande argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Visibilmente emozionato, l’atleta ha commentato quanto fatto ai microfoni federali. “Lo scorso anno a Doha sono arrivato sesto, oggi sono più felice – ha detto Maldini – dopo le Olimpiadi è arrivato un altro podio che mi rende orgoglioso, è stato molto difficile. E’ stata una finale molto tesa e sentita, dove hanno partecipato i migliori tiratori al mondo. Oasport.it - Tiro a segno, Maldini dopo il 3° posto alle Finali di Nuova Delhi: “È l’anno più importante della mia carriera” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Italia recita ancora un ruolo da protagonista nel. Oggi, martedì 15 ottobre, in occasioneprima giornata delledi Coppa del Mondo Federico Niloha conquistato la terza posizione nella pistola 10 m ad aria compressa, piazzandosi davanti a Paolo Monna, quarto classificato. Un risultato dalla grande valenza quello del tiratore azzurro che ha chiuso così la stagione con un altro piazzamento sul podioil grande argento conquistatoOlimpiadi di Parigi 2024. Visibilmente emozionato, l’atleta ha commentato quanto fatto ai microfoni federali. “Lo scorso anno a Doha sono arrivato sesto, oggi sono più felice – ha dettole Olimpiadi è arrivato un altro podio che mi rende orgoglioso, è stato molto difficile. E’ stata una finale molto tesa e sentita, dove hanno partecipato i migliori tiratori al mondo.

