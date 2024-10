Metropolitanmagazine.it - Thomas Sankara e la sua eredità di resistenza in Africa

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), il cui anniversario della morte cade oggi, è una controversa ma necessaria icona dellain. Ripercorriamo le tappe salienti della sua vita.è un’icona dellana contro il colonialismo e il neocolonialismo. Nato il 21 dicembre 1949 a Yako, nell’ex Alto Volta (oggi Burkina Faso),è ricordato come un leader che ha abbracciato la lotta per la giustizia sociale, l’uguaglianza e la libertà. Dalla sua ascesa alla presidenza nel 1983 fino alla sua tragica morte nel 1987,ha guidato il Burkina Faso in un periodo di intense riforme che hanno radicalmente trasformato il paese e la sua società.