Tartufesta a San Benedetto Val di Sambro

Domenica 20 ottobre 2024 appuntamento a San Benedetto Val di Sambro per la "Tartufesta".A partire dalle ore 9.00 fino alle ore 20.00 presso la piazza del paese saranno presenti stand gastronomici con prodotti tipici locali, anche a base di tartufo. Mercatino di prodotti locali per le vie del

Affitti per studenti Unibo a prezzi bassi : la proposta di San Benedetto Val di Sambro - L’ostacolo principale è far capire che si tratta di un’opportunità concreta e vantaggiosa. . Il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni sottolinea: “Gli studenti che nell’ultimo anno accademico hanno aderito al progetto sono stati 25 e non hanno lasciato il nostro paese per la città , perché studiare a Bologna e vivere qui è perfettamente sostenibile per tutta la durata degli ... (Ilrestodelcarlino.it)