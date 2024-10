Strade Bianche del Sale. Al traguardo in 1.500 (Di martedì 15 ottobre 2024) Erano oltre 1.500 i ciclisti che hanno partecipato all’edizione 2024 della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, che si è conclusa domenica a Cervia. "Un successo che ha visto invadere da millecinquecento festosi ciclisti Cervia e la spiaggia del Fantini Club", spiegano dallo stabilimento. "È stata ben di più una pedalata. Un weekend di festa e divertimento dedicato a tutto il mondo dei gravellisti, cominciato nella giornata di sabato, con l’area expo Gravel Village allestita al Fantini Club in collaborazione con Baldoni Bike Shop Forlì. Sempre sabato, si è svolta anche la prima edizione della Pineta Social Ride, grande novità di questa edizione, che ha visto oltre duecento partecipanti pedalare sul percorso di 40 chilometri, tra canali e pinete, alla scoperta di un altro lato delle Strade Bianche di Romagna". Ilrestodelcarlino.it - Strade Bianche del Sale. Al traguardo in 1.500 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Erano oltre 1.500 i ciclisti che hanno partecipato all’edizione 2024 della cicloturisticadelFantini Club, che si è conclusa domenica a Cervia. "Un successo che ha visto invadere da millecinquecento festosi ciclisti Cervia e la spiaggia del Fantini Club", spiegano dallo stabilimento. "È stata ben di più una pedalata. Un weekend di festa e divertimento dedicato a tutto il mondo dei gravellisti, cominciato nella giornata di sabato, con l’area expo Gravel Village allestita al Fantini Club in collaborazione con Baldoni Bike Shop Forlì. Sempre sabato, si è svolta anche la prima edizione della Pineta Social Ride, grande novità di questa edizione, che ha visto oltre duecento partecipanti pedalare sul percorso di 40 chilometri, tra canali e pinete, alla scoperta di un altro lato delledi Romagna".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

1500 ciclisti sulle 'Strade bianche del sale' per la quinta edizione della cicloturistica - Si è conclusa domenica la nuova edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, che ha visto invadere da millecinquecento festosi ciclisti Cervia e la spiaggia del Fantini Club. È stato ben di più una pedalata, ma un weekend di festa e divertimento dedicato a tutto il mondo... (Ravennatoday.it)

Strade bianche del sale - conto alla rovescia. Quattro i percorsi : il più lungo è di 120 km - Una giornata di festa con area expo ‘Gravel village’, musica, aperitivo e la prima edizione della Pineta social ride: un percorso di 40 chilometri interamente pianeggiante, per una pedalata di puro divertimento, accessibile a tutti, tra canali e pinete, alla scoperta di un altro lato delle Strade bianche di Romagna. (Sport.quotidiano.net)

Ciclismo - le gare professionisti del 2025 : apre la Strade Bianche - Tra le novità il Gran Premio Emilia alla data del 30 marzo. Firenze,4 ottobre 2025 – In attesa di conoscere quando si svolgerà il Trofeo Laigueglia in Liguria ed altre gare, che al momento non compaiono nel calendario pubblicato dall’Unione Ciclistica Internazionale, saranno le “Strade Bianche” a Siena, sabato 8 marzo ad aprire il calendario professionisti 2025 che comprende la categoria élite ... (Sport.quotidiano.net)