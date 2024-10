Liberoquotidiano.it - "Spremuti come un limone": qual è il segno che è arrivato a limite

(Di martedì 15 ottobre 2024) ARIETE Dallo Scorpione, Mercurio cerca di sollecitare la vostra intelligenza e il senso per gli affari, porta buone idee ma la situazione non è ancora matura per importanti transazioni. L'attività è certamente in ripresa, potete contare sulle facilitazioni nelle questioni scritte e legali, sulla fermezza di propositi, ottime idee, affari in crescita in posti lontani. Emozioni in famiglia, grande desiderio di amore, figli. TORO Venere in Scorpione, di solito interessa gli organi genitali femminili, vescica e intestino sono disturbati da Mercurio, che provoca anche problemi respiratori. Non è detto che i problemi si presentino, bisogna però stare attenti. Diverso invece l'effetto provocatorio sulle collaborazioni e il matrimonio, ma voi saprete rispondere. Dotati di una sensibilità eccezionale, capirete subito se ci sono strane manovre nel lavoro.