Sobrio e ricercato | il mouse haircut è la nuova tendenza capelli dell’Autunno Inverno

(Di martedì 15 ottobre 2024) Life&People.it Una acconciatura che parla di naturalezza e di sensibilità, ma anche sensualità e desiderio. Ilè il taglio diprotagonista della stagione autunnale: un look che trae ispirazione dal fascino sempiterno e rigorosamente effortless della ragazza della porta accanto. A suon di colori caldi e curve sinuose, ilnon può prescindere da alcune caratteristiche davvero fondamentali per essere definito tale. La frangia: must have irrinunciabile Un po’ francese, un po’ shabby e tanto, tanto anni ‘70: il “taglio a topo” (traduzione letterale, e forse impietosa) strizza l’occhio alle acconciature sfoggiate dalla regina dello stile francese Brigitte Bardot. Lo fa attraverso una frangia lunga dalla morbidezza ineffabile, che incornicia il viso, sfiora il volto e lo accarezza soavemente.