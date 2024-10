Scoppia la lite sul red carpet di Balenciaga tra Nicole Kidman e Salma Hayeck: “Non toccarmi” – VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Parigi, red carpet di Balenciaga, flash impazziti e gelo improvviso. Protagoniste? Nicole Kidman e Salma Hayek, beccate in un acceso scambio di battute tutt’altro che amichevole. La settimana della Moda parigina è finita ormai da un pezzo, è vero, eppure si sa, i social e gli algoritmi hanno dei tempi tutti loro e così ecco che tra i trending topic odierni troviamo questo episodio accaduto ormai più di due settimane fa nella capitale francese. La scena è accaduta poco prima stata immortalata in un VIDEO diventato virale su TikTok e X in cui si vede un’inedita tensione tra le due dive di Hollywood davanti ai riflettori dei fotografi. Hayek, nel tentativo di aiutare la collega a posizionarsi meglio per le foto, tocca ripetutamente la schiena, suscitando una reazione inaspettata da parte di Kidman. “Non toccarmi“, sibila la diva, visibilmente infastidita. Ilfattoquotidiano.it - Scoppia la lite sul red carpet di Balenciaga tra Nicole Kidman e Salma Hayeck: “Non toccarmi” – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Parigi, reddi, flash impazziti e gelo improvviso. Protagoniste?Hayek, beccate in un acceso scambio di battute tutt’altro che amichevole. La settimana della Moda parigina è finita ormai da un pezzo, è vero, eppure si sa, i social e gli algoritmi hanno dei tempi tutti loro e così ecco che tra i trending topic odierni troviamo questo episodio accaduto ormai più di due settimane fa nella capitale francese. La scena è accaduta poco prima stata immortalata in undiventato virale su TikTok e X in cui si vede un’inedita tensione tra le due dive di Hollywood davanti ai riflettori dei fotografi. Hayek, nel tentativo di aiutare la collega a posizionarsi meglio per le foto, tocca ripetutamente la schiena, suscitando una reazione inaspettata da parte di. “Non“, sibila la diva, visibilmente infastidita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa è successo tra Nicole Kidman e Selma Hayek, la verità sul labiale dell’attrice - Una fonte vicina a Nicole Kidman e Selma Hayek racconta al DailyMail cosa è successo realmente sul red carpet di Balenciaga a Parigi dopo il video circolato ... (fanpage.it)

Inside Salma Hayek's 19-year close friendship with Nicole Kidman's ex-husband Tom Cruise as actresses make headlines for clashing on the red carpet - Salma Hayek and Nicole Kidman's Paris Fashion Week altercation has gone viral after the two A-listers appeared to clash at the Balenciaga show during Paris Fashion Week last month. (dailymail.co.uk)

WTF Is Going On In This Viral Clip Of Nicole Kidman & Salma Hayek On The Red Carpet? Insiders Spill - On Sunday, a clip of Nicole Kidman saying what looks like some stern words and giving the cold shoulder to Salma Hayek at the Balenciaga Paris Fashion Week show went viral. As does any video that ... (pedestrian.tv)