Scomparso Luca Ziliani, ancora nessuna notizia: il 16enne ha preso un treno in direzione Milano (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle ultime ore c'è stata una svolta nel caso Luca Ziliani, il 16enne Scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Il ragazzo avrebbe preso all'alba di venerdì 11 ottobre un treno in direzione Milano dalla stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone. Fanpage.it - Scomparso Luca Ziliani, ancora nessuna notizia: il 16enne ha preso un treno in direzione Milano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle ultime ore c'è stata una svolta nel caso, ila Monticello Brianza in provincia di Lecco. Il ragazzo avrebbeall'alba di venerdì 11 ottobre unindalla stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Zilliani scomparso a 16 anni : “Camminava a 9 km da casa” - Giovedì 10 ottobre, verso le 23. Le forze dell’ordine, composte da Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Protezione civile, Carabinieri e Nucleo cinofili, stanno conducendo le ricerche per trovare il ragazzo, che non ha portato con sé né i documenti né il cellulare. Luca Ziliani, un ragazzo di 16 anni residente a Monticello Brianza (Lecco), è scomparso da oltre 72 ore e le ricerche sono ancora in ... (Thesocialpost.it)

Scomparso Luca Ziliani - cosa sappiamo finora : il 16enne ha percorso 9 chilometri a piedi prima di sparire - Continuano le ricerche di Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Dalle indagini delle forze dell'ordine è emerso che il ragazzo, nella notte di giovedì 10 ottobre, ha percorso 9 chilometri a piedi prima di scomparire.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Monticello - Luca scomparso a 16 anni. L’appello di mamma Carmela : “Scappato in circostanze tragiche” - Ora il raggio si sta ampliando e si stanno spostando in zona Lomaniga, Montevecchia e Osnago. in circostanze che la stessa madre definisce “tragiche”. Non ha con sé soldi, cibo né documenti”. Se lo vedete o se compare nei vostri video per favore chiamate i carabinieri della caserma di Casatenovo. In questo periodo soffre di allergia alle graminacee. (Ilgiorno.it)