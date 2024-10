Sbarchi no stop a Lampedusa: arrivati mille migranti in 36 ore (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 48 i migranti sbarcati, all'alba, a Lampedusa dove, ieri nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha Agrigentonotizie.it - Sbarchi no stop a Lampedusa: arrivati mille migranti in 36 ore Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 48 isbarcati, all'alba, adove, ieri nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha

Nel Mediterraneo - in quel 3 ottobre 2013 - morirono 368 persone. E oltre 30mila sono morte da allora - molte delle quali mai identificate. Discutono anche della necessità di un nome per i cadaveri - i 500 ragazzi da tutta Europa che si sono riuniti in questi giorni a Lampedusa. Insieme agli esperti e ai sopravvissuti - immaginano nuovi modi di parlare di immigrazione - E Lampedusa il principale luogo di arrivo via mare in Italia di bambini e bambine accompagnati e non, donne sole e donne in stato di gravidanza. Quattro giornate di formazione che vorrebbero aprire ad approcci diversi a livello europeo sul tema delle migrazioni. 300 in totale. Perché ciascuna è un essere umano che ha perso la vita. (Iodonna.it)

Lampedusa - salgono a 12 gli sbarchi : 305 nell'ultimo arrivo. In totale sono 533 i migranti arrivati sull'isola - A bordo delle ultime imbarcazioni c'erano da un minimo di 28 a un massimo di 63 tunisini, marocchini, egiziani, guineani, bengalesi e siriani. . Altri 305 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che sei barche sono state soccorse al largo dell’isola. A dire dei vari gruppi, sono salpati dalla Tunisia e dalla Libia pagando da 3 a 6mila dinari. (Gazzettadelsud.it)

Lampedusa - Alarm Phone : “74 migranti in pericolo - ma Guardia costiera dice che non sono affari suoi” - Al largo di Lampedusa, un'imbarcazione con 74 persone migranti a bordo è alla deriva da ore. La Ong Alarm Phone ha detto di averla segnalata alle autorità italiane: "Ci hanno detto che non sono affari loro". Si rischia un altro naufragio, dopo quello che due giorni fa ha causato 21 dispersi - e che secondo Sea Watch le autorità avrebbero potuto evitare. (Fanpage.it)