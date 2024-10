Ilnapolista.it - Roma, la Curva Sud contro i Friedkin: “C’è disorganizzazione societaria, vogliamo un cambio di rotta”

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) I tifosi dellasempre più incon la dirigenza. In vista del matchl’Inter di campionato previsto per domenica sera, laSud ha annunciato uno sciopero per i primi 15 minuti di partita; entreranno infatti a gara in corso all’Olimpico. LaSud dellain protesta nel matchl’Inter Attraverso un comunicato hanno diffuso il seguente messaggio: In occasione di-Inter laSud resterà fuori per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita e per protestareuna dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti. Bandiere vilipese, stemma mai restituito,diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare lasotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtàna, della storia dell’As, dei valori tradizionali deinisti.