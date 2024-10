Rexnord e Berco, la crisi arriva al Ministero. E il Pd locale rilancia l'impegno (Di martedì 15 ottobre 2024) Risposte ai lavoratori. E così i casi di Rexnord e Berco arrivano sul tavolo del Ministero. A portare la questione a Roma è il Partito Democratico, con i senatori Dem Andrea Martella e Daniele Manca che interrogano direttamente il ministro delle Imprese e del Made in Italy.Iscriviti al canale Ferraratoday.it - Rexnord e Berco, la crisi arriva al Ministero. E il Pd locale rilancia l'impegno Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Risposte ai lavoratori. E così i casi dino sul tavolo del. A portare la questione a Roma è il Partito Democratico, con i senatori Dem Andrea Martella e Daniele Manca che interrogano direttamente il ministro delle Imprese e del Made in Italy.Iscriviti al canale

Crisi Rexnord e Berco - i socialisti : "La politica? No a spot elettorali - servono azioni" - Il Partito Socialista Italiano di Ferrara esprime “la sua piena e incondizionata solidarietà ai lavoratori della Regal Rexnord di Masi Torello e della Berco di Copparo, colpiti da decisioni che mettono a rischio il futuro di centinaia di famiglie e dell'intero tessuto economico-sociale della... (Ferraratoday.it)

Regal Rexnord e Berco - Pd favorevole a un tavolo di crisi con tutte le parti sociali - Il Partito Democratico ha espresso "piena solidarietà e sostegno ai lavoratori di Regal Rexnord e di Berco duramente colpiti dalla chiusura dello stabilimento di Masi Torello e dall'ennesimo ridimensionamento dello stabilimento di Copparo". E' una nota della Federazione provinciale del Pd a... (Ferraratoday.it)

Licenziamenti in Rexnord e Berco - arriva il disappunto del presidente della Provincia - “Esprimo il mio fermo disappunto per ciò che sta accadendo ai 77 dipendenti della Rexnord Tollok, ai quali è stato comunicato il licenziamento con una lettera inviata per posta certificata”. Commenta così il neo presidente della Provincia, Daniele Garuti, la vicenda che sta tenendo banco in città. (Ferraratoday.it)