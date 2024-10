Davidemaggio.it - Reazione a Catena: per fortuna che è in arrivo il Torneo dei Campioni

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si sta per chiudere un’edizione tutt’altro che memorabile di. Lo scorso luglio ponevamo l’accento sul problema principale del game ‘estivo’ del preserale di Rai 1: i concorrenti, mai così scarsi come in questa stagione. Tre mesi dopo la situazione non è affatto cambiata. Emblematica, in tal senso, l’Intesa Vincente della puntata andata in onda ieri. Le Sventurelle si sono confermate campionesse (che parolona!) con appena una parola indovinata, contro Le Party e Riparty che non sono riuscite ad andare oltre lo zero. E la vittoria, per giunta, è stata strappata all’ultimo secondo, quando sembrava ormai palesarsi il disastroso record di zero parole indovinate da entrambe le squadre in gara.