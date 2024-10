Reazione a Catena chiude a novembre, Pino Insegno fuori? Focus ascolti TV (Di martedì 15 ottobre 2024) chiude Reazione a Catena domenica 2 novembre 2024 e il bilancio per il conduttore Pino Insegno non è dei migliori. Il game show del preserale di Rai1, che ha visto il ritorno di Insegno alla guida dopo l'era Liorni, non è riuscito a mantenere gli ascolti TV degli anni precedenti. Con una media del 22% di share, il programma ha perso 2,5 punti rispetto alla passata stagione, un calo che ha destato preoccupazioni all'interno della rete ammiraglia della TV di Stato, soprattutto considerando la competizione con La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5 che ha toccato anche il 21,74% di share. Pino Insegno sostituito? Il declino di Reazione a Catena 2024 Nonostante un'estate stabile, con picchi del 26,77% a luglio scorso, Reazione a Catena ha subito un significativo calo durante i Giochi Olimpici di Parigi trasmessi su Rai2, scendendo a un minimo del 13,54% il 3 agosto 2024. Tvpertutti.it - Reazione a Catena chiude a novembre, Pino Insegno fuori? Focus ascolti TV Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 15 ottobre 2024)domenica 22024 e il bilancio per il conduttorenon è dei migliori. Il game show del preserale di Rai1, che ha visto il ritorno dialla guida dopo l'era Liorni, non è riuscito a mantenere gliTV degli anni precedenti. Con una media del 22% di share, il programma ha perso 2,5 punti rispetto alla passata stagione, un calo che ha destato preoccupazioni all'interno della rete ammiraglia della TV di Stato, soprattutto considerando la competizione con La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5 che ha toccato anche il 21,74% di share.sostituito? Il declino di2024 Nonostante un'estate stabile, con picchi del 26,77% a luglio scorso,ha subito un significativo calo durante i Giochi Olimpici di Parigi trasmessi su Rai2, scendendo a un minimo del 13,54% il 3 agosto 2024.

Pino Insegno - la brutta notizia è appena arrivata : cosa succede con “Reazione a Catena” - 232 mila telespettatori hanno scelto La7 e hanno seguito DOC con il 2. News Tv. Non ci sono novità incoraggianti però per Reazione a Catena e per lo stesso Pino Insegno. Brutto risveglio per Pino Insegno che deve fare i conti con una notizia che non si aspettava. 56% di share. Su Italia 1 Studio Aperto ha totalizzato 646 mila spettatori con il 5. (Tvzap.it)

"Merendina?". Cortocircuito a Reazione a Catena - il pubblico contro Pino Insegno : "Non capisce..." - Ma, ovviamente, c'era anche ch i puntava il dito contro Pino Insegno: "Come al solito il conduttore non coglie i collegamenti che, seppur non fossero la risposta cercata, ci stavano (tipo la merendina che rimane incastrata di traverso perché è caduta male dal vassoio del distributore automatico)", tuona un utente. (Liberoquotidiano.it)

“Perché non ci sono più Le Volta Pagina”. Reazione a catena - Pino Insegno spiega tutto - Nonostante avessero diritto a proseguire il loro percorso, hanno rinunciato per un motivo importante. twitter. . Pino Insegno, riunione urgente della Rai e drastica decisione Reazione a catena, perché Le Volta Pagina non ci sono più: parla Pino Insegno Nessuno è andata meglio di loro a Reazione a catena in questa stagione tv, ma Le Volta Pagina hanno optato per il ritiro dal programma. (Caffeinamagazine.it)