Raspadori alla Juventus: "È la scelta giusta", l'annuncio in diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) Annuncio clamoroso sul futuro di Giacomo Raspadori, dopo le ottime prestazioni con la Nazionale di Spalletti: la Juventus sullo sfondo Giacomo Raspadori continua a stupire in Nazionale, mentre fa fatica nel Napoli di Antonio Conte. alla terza stagione e con uno Scudetto conquistato al suo primo anno in azzurro, ora si ritrova a vivere un momento difficile a causa dello scarso utilizzo. E la colpa è anche della mancata qualificazione alle coppe europee: senza Champions o Europa League, le partite sono diminuite e c'è minor possibilità di fare turnover. Nonostante Conte sia contentissimo della disponibilità di tutti i suoi calciatori, è inevitabile che abbia una gerarchia precisa dei suoi undici.

