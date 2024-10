Putin presenta il trattato di partenariato strategico con la Corea del Nord (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimir Putin presenta il trattato di partenariato strategico con la Corea del Nord. Mosca e Pyongyang approfondiscono la cooperazione militare. Putin presenta il trattato di partenariato strategico con Pyongyang Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma, il parlamento russo, un disegno di legge per ratificare un trattato che prevede una partnership Periodicodaily.com - Putin presenta il trattato di partenariato strategico con la Corea del Nord Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimirildicon ladel. Mosca e Pyongyang approfondiscono la cooperazione militare.ildicon Pyongyang Il presidente russo Vladimirhato alla Duma, il parlamento russo, un disegno di legge per ratificare unche prevede una partnership

