Previsioni meteo Livorno, mercoledì 16 ottobre allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico (Di martedì 15 ottobre 2024) La sala regionale della protezione civile ha diramato un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico per domani, mercoledì 16 ottobre, dalle 15 fino alla mezzanotte. Secondo le Previsioni infatti dal pomeriggio sono previsti piogge e

Ancora qualche giorno di sole sull’Italia - da mercoledì torna il maltempo : le previsioni della settimana - A parte qualche pioggia al Nord, da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre sono previsti sole e temperature in aumento sul resto d'Italia. La tendenza meteo mostra che a partire da giovedì 17 e fino a domenica 20 ottobre sono attese ben quattro perturbazioni che potrebbero interessare in nostro Paese. La fase anticiclonica, tuttavia, non è destinata a durare. (Fanpage.it)

Paolo Fox - oroscopo di oggi mercoledì 9 ottobre : le previsioni segno per segno - L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 9 ottobre. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni... (Pisatoday.it)

Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di mercoledì 9 ottobre - Ogni tentativo di scorciatoia non porta lontano. Si accende una luce per la vostra attività, una circostanza fortunata per gli affari. VERGINE L'amore è sotto la protezione di una languida Venere e una Luna chiacchierona, finalmente diretta in quello che va detto anche in famiglia. Sarà un primo quarto, domani, ma già questa sera noi prevediamo amore. (Iltempo.it)