Premio Internazionale Fair Play Menarini un nuovo appuntamento con il talk show ‘I campioni si raccontano’

"Siamo lieti di annunciare una nuova sorpresa del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Per coronare un'altra edizione di successo, la Fondazione Fair Play Menarini chiude il calendario 2024 con il talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano, in programma sabato 30 novembre a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. La novità è stata annunciata da Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, Membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini che hanno spiegato alcuni particolari della manifestazione. Appuntamento fisso del Premio, il talk ritorna quest'anno con un inedito format invernale e tanti nuovi ospiti. Come sempre ad animare la serata saranno stelle dello sport, simboli indiscussi di correttezza e gioco pulito.

