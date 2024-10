Piotta omaggia Luigi Tenco con la sua versione di Vedrai vedrai (Di martedì 15 ottobre 2024) vedrai vedrai è il titolo del nuovo singolo di Piotta, una reinterpretazione di una pietra miliare della canzone d’autore di Luigi Tenco vedrai vedrai è il titolo del nuovo singolo di Piotta, in uscita martedì 15 ottobre in tutte le piattaforme digitali per La Grande Onda/Altafonte. Un omaggio, un tributo, una reinterpretazione di una pietra miliare della canzone d’autore che negli anni ’60 ha rivoluzionato la musica italiana. vedrai vedrai, dalla versione del 1966 che tutti conosciamo e facente parte dell’album Tenco, torna ora nella eclettica dimensione urban scelta dal cantautore romano Piotta. Dall’appassionante testo del brano che Luigi Tenco aveva dedicato alla madre, creando un inno alla speranza senza tempo, dove Piotta ne ripercorre strofe ritornelli con un beat electro e un tessuto sonoro tanto elegante quanto moderno. .com - Piotta omaggia Luigi Tenco con la sua versione di Vedrai vedrai Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024)è il titolo del nuovo singolo di, una reinterpretazione di una pietra miliare della canzone d’autore diè il titolo del nuovo singolo di, in uscita martedì 15 ottobre in tutte le piattaforme digitali per La Grande Onda/Altafonte. Un omaggio, un tributo, una reinterpretazione di una pietra miliare della canzone d’autore che negli anni ’60 ha rivoluzionato la musica italiana., dalladel 1966 che tutti conosciamo e facente parte dell’album, torna ora nella eclettica dimensione urban scelta dal cantautore romano. Dall’appassionante testo del brano cheaveva dedicato alla madre, creando un inno alla speranza senza tempo, dovene ripercorre strofe ritornelli con un beat electro e un tessuto sonoro tanto elegante quanto moderno.

