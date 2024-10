Otto conducenti di minibus multati per esercizio abusivo del trasporto scolastico ad Agnano (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente controllo della polizia locale di Fuorigrotta ha rivelato situazioni irregolari nella gestione del trasporto scolastico ad Agnano, comportando sanzioni per Otto conducenti di minibus. Queste azioni mirano a garantire la sicurezza degli studenti e la legalità dei servizi di trasporto nella zona, evidenziando l’importanza di regole rigorose nel settore. Controlli straordinari per la sicurezza nel trasporto scolastico La polizia locale di Fuorigrotta ha attuato un controllo straordinario nel quartiere di Agnano, focalizzandosi sulla legittimità del servizio di trasporto scolastico. L’operazione ha un doppio scopo: innalzare i livelli di sicurezza per gli studenti e garantire che i mezzi in circolazione rispettino le normative vigenti. Gaeta.it - Otto conducenti di minibus multati per esercizio abusivo del trasporto scolastico ad Agnano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente controllo della polizia locale di Fuorigrotta ha rivelato situazioni irregolari nella gestione delad, comportando sanzioni perdi. Queste azioni mirano a garantire la sicurezza degli studenti e la legalità dei servizi dinella zona, evidenziando l’importanza di regole rigorose nel settore. Controlli straordinari per la sicurezza nelLa polizia locale di Fuorigrotta ha attuato un controllo straordinario nel quartiere di, focalizzandosi sulla legittimità del servizio di. L’operazione ha un doppio scopo: innalzare i livelli di sicurezza per gli studenti e garantire che i mezzi in circolazione rispettino le normative vigenti.

Minibus per trasporto studenti non in regola, controlli e multe - Effettuavano il servizio di trasporto scolastico senza alcun titolo abilitativo: per questo otto conducenti di minibus sono stati multati dalla polizia locale. (ANSA) ... (ansa.it)

