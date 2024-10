Open Arms, la soddisfazione di Foschi (Lega): "Ancora grande partecipazione ai gazebo a sostegno di Matteo Salvini" [FOTO] (Di martedì 15 ottobre 2024) Armando Foschi, vicesegretario provinciale della Lega, commenta con soddisfazione i gazebo a sostegno di Matteo Salvini.«Ancora una grande partecipazione ai gazebo organizzati, nello scorso fine settimana, dalla Lega nelle piazze del Pescarese a sostegno del vicepremier Matteo Salvini, imputato Ilpescara.it - Open Arms, la soddisfazione di Foschi (Lega): "Ancora grande partecipazione ai gazebo a sostegno di Matteo Salvini" [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Armando, vicesegretario provinciale della, commenta condi.«unaaiorganizzati, nello scorso fine settimana, dallanelle piazze del Pescarese adel vicepremier, imputato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open day marina militare : anche un gazebo della Lega Navale Italiana - BRINDISI - Nei giorni scorsi si è svolto, a Brindisi, l'open day della marina militare, che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti. Ad accogliere i familiari dei militari è stato il contrammiraglio Michele Orini, comandante della terza divisione navale. Oltre a visitare la base, gli... (Brindisireport.it)

Processo Open Arms - Evangelista (Lega) : "Centinaia di firme per Salvini nei gazebo allestiti in piazza" [FOTO] - “Grandissima affluenza ai gazebo allestiti, nel fine settimana, dalla Lega a Pescara, Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino, Manoppello e Roccamorice a sostegno di Matteo Salvini, che rischia sei anni di carcere nell'ambito del processo Open Arms per aver fermato da ministro degli Interni gli... (Ilpescara.it)

Lega - gazebo per Salvini a Calvi - Abbiamo raccolto numerose firme e diverse adesioni alla Lega, segno dell’attenzione popolare rispetto all’assurda richiesta di condanna a sei anni al ministro Salvini per aver difeso i confini dell’Italia nell’esercizio delle proprie funzioni”. #iostoconSalvini’ anche il sindaco di Calvi Armando Rocco. (Anteprima24.it)