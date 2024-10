Netanyahu, 'risposta a Iran in base a interessi Israele' (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha affermato che la decisione sui piani di ritorsione contro l'Iran per l'attacco missilistico del primo ottobre sarà presa in base alle esigenze di Israele. La dichiarazione, rilasciata nel cuore della notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Joe Biden che Israele non avrebbe attaccato i siti petroliferi o nucleari Iraniani. "Ascoltiamo i pensieri del governo americano, ma prenderemo le nostre decisioni finali in base alle esigenze di sicurezza nazionale di Israele", si legge nella dichiarazione dell'ufficio del Primo Ministro. Quotidiano.net - Netanyahu, 'risposta a Iran in base a interessi Israele' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ufficio del primo ministro Benyaminha affermato che la decisione sui piani di ritorsione contro l'per l'attacco missilistico del primo ottobre sarà presa inalle esigenze di. La dichiarazione, rilasciata nel cuore della notte, è unaal Washington Post secondo cuiavrebbe detto al presidente Usa Joe Biden chenon avrebbe attaccato i siti petroliferi o nucleariiani. "Ascoltiamo i pensieri del governo americano, ma prenderemo le nostre decisioni finali inalle esigenze di sicurezza nazionale di", si legge nella dichiarazione dell'ufficio del Primo Ministro.

