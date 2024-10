Nations League 2024 2025 | oltre 7 3 milioni di spettatori su Rai 1 per Italia-Israele

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’di Spalletti vince in campo e lo fa anche in tv, attirando sempre più appassionati. Continua infatti a crescere il numero degliche guarda le partite della Nazionale, impegnata nella fase a gironi di Uefa. Per quanto riguarda il match del Bluenergy Stadium di Udine contro, Rai 1 ha totalizzato 7.346.000pari al 34.17% di share (primo tempo: 7.381.000 – 32.86%, secondo tempo: 7.312.000 35.54%). Bene anche pre e post partita, rispettivamente con una media di 5.214.000 (25.14%) e 4.297.000(24.04%). Altra partita sopra i 7di teledunque per l’, che in occasione del match di pochi giorni fa contro il Belgio ne aveva radunati 7.095.000.7.3disu Rai 1 perSportFace.