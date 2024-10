Nargi: "Il mio unico obiettivo è il buon governo di Avellino. Recuperiamo serenità e coesione" (Di martedì 15 ottobre 2024) "Il mio unico obiettivo è lavorare quotidianamente per il buon governo di Avellino. Sento piena e totale la responsabilità di amministrare al meglio la nostra Città e non ho altra preoccupazione. Anche per questo, ai consiglieri comunali rivolgo un sincero invito a rasserenare gli animi, evitando Avellinotoday.it - Nargi: "Il mio unico obiettivo è il buon governo di Avellino. Recuperiamo serenità e coesione" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Il mioè lavorare quotidianamente per ildi. Sento piena e totale la responsabilità di amministrare al meglio la nostra Città e non ho altra preoccupazione. Anche per questo, ai consiglieri comunali rivolgo un sincero invito a rasserenare gli animi, evitando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nargi : “Il mio unico obiettivo è il buon governo di Avellino“ - C’è invece la necessità di dare il massimo per affrontare, con coesione e senso di responsabilità, le sfide amministrativa di un Comune e di un capoluogo in cui, al netto dei miglioramenti significativi che pure si sono registrati negli ultimi anni, persistono elementi di criticità, questioni delicate e vicende complesse. (Anteprima24.it)

Il corteo pro Palestina sfila in centro a Udine : «Unico obiettivo boicottare Israele» - Allerta massima per la partita di Nations League Italia-Israele in programma questa sera allo stadio Friuli di Udine. Il comitato locale per la Palestina ha organizzato un corteo che è... (Ilgazzettino.it)

MotoGP - Enea Bastianini : “Il mio unico obiettivo era la vittoria - valeva la pena provarci” - Volevo vincere la gara, era il mio unico obiettivo. È una pista che mi piace, ci sono tante frenate forti e sarà sicuramente interessante scoprire come andrà con la moto nuova“, conclude Bastianini. Un ritiro molto pesante per il romagnolo del team factory Ducati, che rischia di estrometterlo definitivamente dalla corsa per il titolo mondiale dopo essere sprofondato a -75 dal leader della ... (Oasport.it)