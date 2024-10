Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: rinnovo di Pellegrini in dubbio, scambio con la Fiorentina a gennaio?

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024)14 ottobre 2024 - La pausa per le Nazionali sembra sempre la pausa perfetta per riaprire tutti i tavoli di discussione del. Laa riguardo non fa eccezione e in questa pausa si è ritrovata coinvolta tra voci alterne di: dall'obiettivodi Pisilli, alla ricerca di un vice-Dovbyk. I temi di cui discutere sono tanti sul tavolo dei capitolini e chissà che non possano pianificare già oggi la sessione didi. Se da una parte infatti ildi Pisilli sarà senzauno dei temi spinosi delle prossime settimane, visto il suo debutto avvenuto giovedì con la maglia della Nazionale. Se però da una parte il club e la piazza si godono il prodotto del proprio vivaio, cullando la speranza possa seguire le orme di altri grandissimi campionini enisti che prima di lui hanno cominciato la propria traiettoria calcistica in modo simile.