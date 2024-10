Meloni, dovrei essere in Libano venerdì (Di martedì 15 ottobre 2024) "Io dovrei essere in Libano venerdì". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la settimana prossima - aveva detto al mattino -.Anche con la nostra presenza stiamo facendo tutto quello che è possibile fare". Quotidiano.net - Meloni, dovrei essere in Libano venerdì Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Ioin". Lo ha detto la premier Giorgiain aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la settimana prossima - aveva detto al mattino -.Anche con la nostra presenza stiamo facendo tutto quello che è possibile fare".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo: Meloni, ‘dovrei essere in Libano venerdì’ - Roma, 15 ott. (Adnkronos) – ”Io dovrei essere in Libano venerdì…”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni parlando in Aula alla Camera in vista della prossima riunione del Consiglio europeo. (ilsannioquotidiano.it)

Meloni, dovrei essere in Libano venerdì - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! (giornaledibrescia.it)

Giorgia Meloni si recherà in Libano: L'Italia è più restrittiva dei partner sulle armi a Israele - È arrivata la conferma della premier sul suo viaggio in Libano. In Senato, Meloni ha ribadito la condanna delle azioni di Israele contro i civili e i militari Unifil e ha ricordato che l'Italia è più ... (it.euronews.com)