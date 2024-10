Nerdpool.it - Megalopolis: ci sono scene post-credit?

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’attesissimo, la favola nata quarant’anni fa nella mente di Francis Ford Coppola, uscirà domani nei cinema italiani. Ma noi, grazie a NerdPool abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima, (potete leggere la recensione qui). La storia è ambientata in una New York distopica, che un grande architetto vuole ricostruire, in modo da renderla più sostenibile e accogliente per tutti. Questa è un’opera piena, ricchissima di dettagli, luci e colori: ma ci saranno anche delle? Continuate a leggere per scoprirlo! Cialtredopo i titoli di coda di? La risa èno! Il regista forse ha già detto fin troppo durante la storia, e dopo averci pensato per così tanti anni, probabilmente non avrebbe mai lasciato un finale così sospeso o ironico da avere bisogno di un’ulteriore scena “a sorpresa”.