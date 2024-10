Maxi furto in una scuola: rubati pc, lavagna elettronica e macchinetta del caffè (Di martedì 15 ottobre 2024) E’ allarme furti ad Agropoli. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto scolastico situato in località Mattine riuscendo a rubare computer, lavagna multimediale, deumidificatori e persino la macchinetta del caffè.Le indaginiIl bottino ammonta a circa 10 mila Salernotoday.it - Maxi furto in una scuola: rubati pc, lavagna elettronica e macchinetta del caffè Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) E’ allarme furti ad Agropoli. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto scolastico situato in località Mattine riuscendo a rubare computer,multimediale, deumidificatori e persino ladel.Le indaginiIl bottino ammonta a circa 10 mila

Maxi furto in una scuola: rubati pc, lavagna elettronica e macchinetta del caffè - E’ allarme furti ad Agropoli. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto scolastico situato in località Mattine riuscendo a rubare computer, lavagna multimediale, ... (salernotoday.it)

Agropoli, ladri scatenati a scuola: rubati pc e attrezzature varie, colpo da 10mila euro - StampaLadri scatenati ad Agropoli. Stavolta ad essere presa di mira – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – è una scuola in località Mattine. La banda di malviventi ha agito nel corso della n ... (salernonotizie.it)

