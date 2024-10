Luca Ziliani di 16 anni scomparso da Monticello Brianza, ricerche in corso a Milano: gli appelli della madre (Di martedì 15 ottobre 2024) Luca Ziliani, ragazzo di 16 anni, è scomparso la notte tra il 10 e l'11 ottobre da Monticello Brianza: ricerche in corso a Milano, le telecamere l'hanno ripreso prima di salire su un treno verso il capoluogo. L'appello della madre sui social Notizie.virgilio.it - Luca Ziliani di 16 anni scomparso da Monticello Brianza, ricerche in corso a Milano: gli appelli della madre Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024), ragazzo di 16, èla notte tra il 10 e l'11 ottobre dain, le telecamere l'hanno ripreso prima di salire su un treno verso il capoluogo. L'appellosui social

Luca Ziliani avvistato a Milano - l'appello : “Avvicinatelo e chiamate il 112” - 37 dell'11 ottobre all'altezza del Bowling di Merate. Proseguono da giorni le ricerche di Luca Ziliani. Il giovane di 16 anni è scomparso dalla sua Monticello Brianza all'improvviso e senza lasciare grandi tracce: fino alla mattinata odierna l'ultimo avvistamento certo era fissato nel tempo alle 2. (Leccotoday.it)

Scomparso Luca Ziliani - ancora nessuna notizia : il 16enne ha preso un treno in direzione Milano - Nelle ultime ore c'è stata una svolta nel caso Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Il ragazzo avrebbe preso all'alba di venerdì 11 ottobre un treno in direzione Milano dalla stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scomparso Luca Ziliani - cosa sappiamo finora : il 16enne ha percorso 9 chilometri a piedi prima di sparire - Continuano le ricerche di Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Dalle indagini delle forze dell'ordine è emerso che il ragazzo, nella notte di giovedì 10 ottobre, ha percorso 9 chilometri a piedi prima di scomparire.Continua a leggere . (Fanpage.it)