Libano, “Unifil manterrà tutte le posizioni”. Netanyahu: “False accuse a Israele” (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo ha assicurato Jean-Pierre Lacroix, capo delle operazioni di peacekeeping Onu. Dichiarazione di Regno Unito, Italia, Francia e Germania: "Stop immediato ad attacchi Idf" I peacekeeper delle Nazioni Unite manterranno tutte le posizioni in Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi visto l'intensificarsi dei combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinque caschi blu feriti. Lo Sbircialanotizia.it - Libano, “Unifil manterrà tutte le posizioni”. Netanyahu: “False accuse a Israele” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo ha assicurato Jean-Pierre Lacroix, capo delle operazioni di peacekeeping Onu. Dichiarazione di Regno Unito, Italia, Francia e Germania: "Stop immediato ad attacchi Idf" I peacekeeper delle Nazioni Unite manterrannoleinnonostante le richieste israeliane di spostarsi visto l'intensificarsi dei combattimenti trae Hezbollah e cinque caschi blu feriti. Lo

