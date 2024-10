“Le ha allevate per 15 anni, sapevo quanto le amasse. Volevo si salutassero un’ultima volta”: il cane Max dice addio alle ‘sue’ mucche in un video virale su TikTok (Di martedì 15 ottobre 2024) Una vita trascorsa ad occuparsi della mandria: il cane Max ha speso 15 anni a conoscere, proteggere e organizzare le mucche della sua fattoria. Ed è lì che, probabilmente, desiderava concludere la sua storia. Charley Herrman Jr., il suo padrone, lo sapeva benissimo. Perché quell’animale a quattro zampe, con gli anni, era diventato un suo fedele e inseparabile amico. E quando Max ha iniziato a mostrare segni di ‘rallentamento’, Charley si è subito reso conto che qualcosa non andava. “Un paio di giorni prima del video, ho notato un cambiamento significativo nella sua salute; era come se avesse avuto un infarto – ha detto Herrman a Newsweek – . Dopo esserci consultati con il nostro veterinario, abbiamo fatto tutto il possibile per metterlo a suo agio, sperando che potesse riprendersi. Ma con il passare dei giorni, è diventato chiaro che non stava migliorando“. Ilfattoquotidiano.it - “Le ha allevate per 15 anni, sapevo quanto le amasse. Volevo si salutassero un’ultima volta”: il cane Max dice addio alle ‘sue’ mucche in un video virale su TikTok Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una vita trascorsa ad occuparsi della mandria: ilMax ha speso 15a conoscere, proteggere e organizzare ledella sua fattoria. Ed è lì che, probabilmente, desiderava concludere la sua storia. Charley Herrman Jr., il suo padrone, lo sapeva benissimo. Perché quell’animale a quattro zampe, con gli, era diventato un suo fedele e inseparabile amico. E quando Max ha iniziato a mostrare segni di ‘rntamento’, Charley si è subito reso conto che qualcosa non andava. “Un paio di giorni prima del, ho notato un cambiamento significativo nella sua salute; era come se avesse avuto un infarto – ha detto Herrman a Newsweek – . Dopo esserci consultati con il nostro veterinario, abbiamo fatto tutto il possibile per metterlo a suo agio, sperando che potesse riprendersi. Ma con il passare dei giorni, è diventato chiaro che non stava migliorando“.

Azzannato da un cane durante una festa di compleanno a Biella - bimbo di 8 anni in terapia intensiva - Secondo quanto si apprende i sanitari avrebbero intenzione di spostarlo nel reparto di Chirurgia, dove dovrebbe subire un intervento di chirurgia plastica per la ricostruzione dei tessuti lacerati dai morsi del cane. Il piccolo, dopo aver ricevuto le prime cure all'ospedale di Biella, è stato trasferito ieri al Regina Margherita di Torino nel reparto di Terapia intensiva. (Agi.it)

