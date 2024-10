L’avvocata di Mbappé: «Le accuse di stupro sono infondate, non sappiamo neanche chi le abbia fatte» (Di martedì 15 ottobre 2024) L’avvocata di Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu Bernard, ha parlato a Tf1 della questione che sta avvolgendo il centravanti francese. Il calciatore, infatti, è stato accusato di stupro durante il suo soggiorno a Stoccolma dei giorni scorsi. L’avvocata di Mbappé: «accuse di stupro sono infondate, non sappiamo neanche chi le ha fatte» Le dichiarazioni delL’avvocata: «Ci dicono di presentare una denuncia ma in questo momento non sappiamo nemmeno contro chi. Non so nemmeno se la denuncia è diretta specificamente a Kylian. Una denuncia non dice necessariamente la verità. Lui sa che in una situazione del genere sarebbe particolarmente a rischio, e per questo posso escludere che abbia fatto qualcosa. Mbappé non è mai da solo, non è mai esposto a una situazione dove ci sarebbe un rischio per lui. Il giocatore è particolarmente tranquillo, ma stupito dalla portata che ha preso la questione. Ilnapolista.it - L’avvocata di Mbappé: «Le accuse di stupro sono infondate, non sappiamo neanche chi le abbia fatte» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di Kylian, Marie-Alix Canu Bernard, ha parlato a Tf1 della questione che sta avvolgendo il centravanti francese. Il calciatore, infatti, è stato accusato didurante il suo soggiorno a Stoccolma dei giorni scorsi.di: «di, nonchi le ha» Le dichiarazioni del: «Ci dicono di presentare una denuncia ma in questo momento nonnemmeno contro chi. Non so nemmeno se la denuncia è diretta specificamente a Kylian. Una denuncia non dice necessariamente la verità. Lui sa che in una situazione del genere sarebbe particolarmente a rischio, e per questo posso escludere chefatto qualcosa.non è mai da solo, non è mai esposto a una situazione dove ci sarebbe un rischio per lui. Il giocatore è particolarmente tranquillo, ma stupito dalla portata che ha preso la questione.

Mbappé - al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI) - Tentano di controllare la notizia, ma alla fine non ci riusciranno. È normale che dopo queste informazioni si tenga una riunione di crisi del genere, dice Molina. Al momento, ribadisce il quotidiano svedese che riporta Molina, il Madrid è in silenzio stampa. Prima di Mbappé c’era stato il caso Ronaldo Nel 2017, il tedesco Der Spiegel rivelò che Cristiano Ronaldo – allora stella del Real Madrid ... (Ilnapolista.it)

Il caso. Accuse di stupro in Svezia e scontro con il PSG : l’autunno caldo di Mbappé - «Sta diventando così prevedibile, il giorno prima dell’udienza, come se fosse un caso», ha scritto su X lanciando l’ennesima frecciata alla sua vecchia squadra. «Scena del crimine» o complotto mediatico? L’accusa, che ha colto di sorpresa il mondo del calcio, è stata confermata martedì dalla procuratrice svedese, sebbene il nome di Mbappé non sia stato ufficialmente menzionato. (Secoloditalia.it)

Kylian Mbappé - altro che “fake news” : l’accusa di stupro si arricchisce di dettagli - Tra gli oggetti sequestrati figurano indumenti intimi appartenenti alla ragazza. Questa vicenda mette in evidenza come figure pubbliche come Kylian Mbappé debbano affrontare non solo le sfide sul campo ma anche complesse situazioni extracalcistiche. La notte tra il 10 e l’11 ottobre sembra essere il fulcro dell’accaduto: proprio in quelle ore Mbappé si trovava nella capitale svedese. (Notizie.com)