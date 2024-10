L’avvocata di Mbappé: «Le accuse di stupro sono infondate. Lui non è mai da solo, in nessun momento» (Di martedì 15 ottobre 2024) L’avvocata di Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu Bernard, ha parlato a Tf1 della questione che sta avvolgendo il centravanti francese. Il calciatore, infatti, è stato accusato di stupro durante il suo soggiorno a Stoccolma dei giorni scorsi. L’avvocata di Mbappé: «accuse di stupro sono infondate, non sappiamo neanche chi le ha fatte» Le dichiarazioni delL’avvocata: «Ci dicono di presentare una denuncia ma in questo momento non sappiamo nemmeno contro chi. Non so nemmeno se la denuncia è diretta specificamente a Kylian. Una denuncia non dice necessariamente la verità. Mbappé non è mai da solo, non è mai esposto a una situazione dove ci sarebbe un rischio per lui. Lui sa che in una situazione del genere. È il motivo per cui escludiamo completamente che possa esserci stato un illecito da parte sua. Posso dirvelo con certezza assoluta». Ilnapolista.it - L’avvocata di Mbappé: «Le accuse di stupro sono infondate. Lui non è mai da solo, in nessun momento» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di Kylian, Marie-Alix Canu Bernard, ha parlato a Tf1 della questione che sta avvolgendo il centravanti francese. Il calciatore, infatti, è stato accusato didurante il suo soggiorno a Stoccolma dei giorni scorsi.di: «di, non sappiamo neanche chi le ha fatte» Le dichiarazioni del: «Ci dicono di presentare una denuncia ma in questonon sappiamo nemmeno contro chi. Non so nemmeno se la denuncia è diretta specificamente a Kylian. Una denuncia non dice necessariamente la verità.non è mai da, non è mai esposto a una situazione dove ci sarebbe un rischio per lui. Lui sa che in una situazione del genere. È il motivo per cui escludiamo completamente che possa esserci stato un illecito da parte sua. Posso dirvelo con certezza assoluta».

