Latina / Porta Nord, il taglio del nastro al nuovo parco pubblico con tecnologia green

Percorsi ciclabili e pedonali, panchine, area giochi per bambini, campo di calcetto, soste relax, itinerario agility dog e anche un laghetto. E' questa la "fotografia" del parco pubblico "Porta Nord", inaugurato oggi pomeriggio nel quartiere Pantanaccio, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, del vice sindaco Massimiliano Carnevale, dell'assessore Michele Nasso e di numerosi

