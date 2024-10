Ilrestodelcarlino.it - La svolta green non c’è: "Costi troppo alti e poche colonnine, si preferisce l’ibrido"

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Non c’è assolutamente richiesta". È questa la risposta che arriva dai proprietari dei concessionari in zona quando vengono interpellati a proposito di auto elettriche. Semplicemente, non c’è richiesta. Agli ascolani non interessano, e si nota. Non è un caso che la provincia di Ascoli sia quella con meno immatricolazioni di autovetture elettriche. Se Ancona e Pesaro-Urbino sono al primo posto con 27 immatricolazioni nel mese di settembre 2024, seguite a ruota da Macerata che ne ha registrate 26, a chiudere la fila, dopo le 19 di Fermo, c’è proprio Ascoli, con sole 17 immatricolazioni. E le voci che abbiamo interpellato, esperti che lavorano nel settore, ce lo confermano. "Nel nostro salone – commenta Walter Nepi di ‘Top Garage’ – la richiesta di auto elettriche è proprio zero. Non solo: i clienti non chiedono nulla e se chiediamo noi loro ne parlano non bene.