La nonna d’Italia è di Faenza: Mozart, la cioccolata e i cappelletti, ecco i 114 anni di Claudia (Di martedì 15 ottobre 2024) Faenza (Ravenna), 15 ottobre 2024 – Dall’alba del secolo scorso agli anni 20 del Nuovo millennio, passando per due guerre mondiali, il boom economico, gli anni di piombo e più di recente la pandemia da Covid-19 e le alluvioni. La vita della faentina Claudia Baccarini, 114 anni compiuti il 13 ottobre, si è intrecciata con la storia del Paese che la festeggia come donna più longeva d’Italia, nona tra le persone più anziane al mondo. Lei infatti è nata nel 1910, lo stesso anno in cui Giorgio V salì sul trono di Inghilterra e venne fondata la nazionale italiana di calcio. Oltre un secolo di vita che domenica è stato celebrato dai figli che hanno dato alla nonna d’Italia una cinquantina tra nipoti e pronipoti. Ilrestodelcarlino.it - La nonna d’Italia è di Faenza: Mozart, la cioccolata e i cappelletti, ecco i 114 anni di Claudia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(Ravenna), 15 ottobre 2024 – Dall’alba del secolo scorso agli20 del Nuovo millennio, passando per due guerre mondiali, il boom economico, glidi piombo e più di recente la pandemia da Covid-19 e le alluvioni. La vita della faentinaBaccarini, 114compiuti il 13 ottobre, si è intrecciata con la storia del Paese che la festeggia come donna più longeva, nona tra le persone più anziane al mondo. Lei infatti è nata nel 1910, lo stesso anno in cui Giorgio V salì sul trono di Inghilterra e venne fondata la nazionale italiana di calcio. Oltre un secolo di vita che domenica è stato celebrato dai figli che hanno dato allauna cinquantina tra nipoti e pronipoti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO/ Il compleanno di nonna Antonietta al Residence ‘Calicantus’ : 100 anni di sorrisi e amore - Festa grande per Antonietta che è entrata in un club ristretto e abbastanza frequente all’interno di Calicantus: i centanari. Tempo di lettura: 2 minuti Un traguardo incredibile con la speranza che altri momenti come questi possano essere per altre storie da raccontare. Il segreto per un traguardo del genere che non è da tutti, una longevità che può solo rappresentare arricchimento per ... (Anteprima24.it)

Festa per nonna Giuseppina che compie 100 anni - "I suoi movimenti sono limitati, la vista è quella che è ma lo spirito e la parlantina non hanno mai abbandonato l’ultima arrivata nel prestigioso club dei Centenari Castiglionesi. Buon compleanno alla signora Giuseppa Vanni". Sono questi gli auguri del sindaco Mario Agnelli a Giuseppa Vanni... (Arezzonotizie.it)

“Sono una nonna e il mio fidanzato turco ha 19 anni - la stessa età di mia figlia. All’inizio mi sono tirata indietro - ma l’amore ha vinto” : la storia sul Mirror - Aveva la stessa età di mia figlia. E nonostante io abbia solo 35 anni, sono già nonna. Il racconto si fa intenso perché McIntyre spiega di aver fatto smettere sua figlia Erika di andare a scuola per un periodo pur di tornare in Turchia: “So che riceverò critiche per aver tolto Erika da scuola per visitare il mio giovane amante, ma non mi interessa. (Ilfattoquotidiano.it)