La figlia 14enne scompare, ore dopo il papà la vede in un’auto con un 67enne: finisce in tragedia (Di martedì 15 ottobre 2024) Trova la figlia in auto con un 67enne e lo uccide. È finita in modo tragico la ricerca che ha impegnato un papà per diverso tempo dopo aver denunciato la scomparsa della figlia di 14 anni. L’uomo, proprio mentre stava rientrando a casa dopo essere stato dalle forze dell’ordine, ha visto che la giovane si trovava in macchina con un ex assistente di una scuola elementare. Il papà ha iniziato a discutere animatamente con l’uomo che era in compagnia della figlia. La situazione è degenerata e l’uomo, veterano militare, ha sparato al 67enne uccidendolo. Il padre della giovane è stato accusato di omicidio di primo grado ed è stato portato in carcere. Secondo la moglie si tratta di un oltraggio. La famiglia, infatti, conosceva bene quell’uomo. Leggi anche: L’auto elettrica si schianta contro un cantiere. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Trova lain auto con une lo uccide. È finita in modo tragico la ricerca che ha impegnato unper diverso tempoaver denunciato la scomparsa delladi 14 anni. L’uomo, proprio mentre stava rientrando a casaessere stato dalle forze dell’ordine, ha visto che la giovane si trovava in macchina con un ex assistente di una scuola elementare. Ilha iniziato a discutere animatamente con l’uomo che era in compagnia della. La situazione è degenerata e l’uomo, veterano militare, ha sparato aluccidendolo. Il padre della giovane è stato accusato di omicidio di primo grado ed è stato portato in carcere. Secondo la moglie si tratta di un oltraggio. La famiglia, infatti, conosceva bene quell’uomo. Leggi anche: L’auto elettrica si schianta contro un cantiere.

